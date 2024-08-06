Bir Haftada 3.7 Milyar Kazandı, Rahmi Koç'u Geride Bıraktı! Kim Bu Adı Sanı Bilinmeyen İş İnsanı?

Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biri olan Kazancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Cemil Kazancı, rüya gibi bir haftayı geride bıraktı.



BİR HAFTADA SERVETİNE SERVET EKLEDİ, KOÇ AİLESİNİ SOLLADI



Kişisel servetini bir haftada 3.7 milyar TL birden yükselten 63 yaşındaki Türk iş insanı, bu artışla birlikte Türkiye'nin en zengin isimleri listesinde 3. sıraya tırmandı. Forbes Dergisi'nin paylaştığı "Anlık Milyarderler Listesi" verilerine göre halihazırda 3.2 milyar dolarlık kişisel servete ulaşan Kazancı, Murat Ülker ve İpek Kıraç'ın arkasında yer alarak ilgi konusu oldu. Aynı hafta içerisinde Türkiye'nin en varlıklı ailesi olan Koç Grubu'ndan iki ismi geride bırakan Kazancı'nın kim olduğu merak edildi.



Kazancı'nın bu kadar yüksek servete sahip olmasına rağmen, Türkiye'deki diğer iş insanlarına nazaran daha az bilinmesi ve medyatik bir karakteri olmaması dikkat çekti. Çoğu kişinin adını ilk kez duyduğu milyarder isim, sosyal medyada araştırma konusu oldu.



İşte Şaban Cemil Kazancı hakkında detaylar...