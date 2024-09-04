Bir Günde İki Çöküntü! Konya'da Yeni Bir Obruk Oluştu

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir pancar tarlasının yanında, Mısırlı Yaylası mevkisinde merada oluşan obruk tarlada çalışan işçiler tarafından fark edildi. Karapınar Mısırlı Yaylası köyünden Mehmet Özata, "Geldik baktık, gerçekten büyük bir çöküntü var. Diğer obruklardan çok farklı görünüyor. Durum bu. Farklı çöküntüler oluyor. Ne olacağını bilmiyoruz, endişeliyiz" dedi.

"UÇAK SESİ GİBİYDİ"

Obruğun meydana geldiği sırada pancar tarlasında çalışan işçi Nasir Ahmet ise olayı şöyle anlattı:

"Gece saat 02.30'da bir ses duydum. Sabah pancar tarlasına geldiğimde büyük bir çöküntü gördüm. Çok korktu. Buradan motosikletle bile geçmeye korkuyorum. O ses uçak sesi gibiydi, meğer burası çökmüş."

Konya'nın Karapınar ilçesinde Ekmekçi Yaylası'nda yine dün 6 metre derinliğinde, 25 metre çapında bir başka obruk oluşmuştu.

OBRUK NEDİR?

Obruk, yer altında kireçtaşı gibi eriyebilen kayaçların zamanla boşluklar meydana getirmesi ve bu boşlukların tavanlarının çökmesiyle oluşan karstik yer şeklidir.

Yer altı suyunun, karbondioksit ile birleşimi sonucu karbonik asit oluşuyor. Bu karbonik asit kireç taşının yoğun olduğu toprakları zamanla çözerek yer altında mağaralar oluşmasına neden oluyor ve bir müddet sonra mağaranın üstünde bulunan toprak çöküyor. Bu çökme sonucu oluşan derin çukurlara obruk adı veriliyor.

Kaynak: AA