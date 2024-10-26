Bir Günde Hayatı Değişti, Hesabını Görünce Şoke Oldu! O Temizlik İşçisinden '23 Milyonluk' Hareket

Faturasını ödemek için mobil bankacılık uygulamasına girdiğinde hesabındaki 23 milyon liranın üzerindeki parayı görünen temizlik işçisi Özkan Aydik hayatının şokunu yaşadı. Bir günde hayatı değişen Aydik, haram olduğunu düşündüğü için paranın hepsini iade etti.

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Bir Günde Hayatı Değişti, Hesabını Görünce Şoke Oldu! O Temizlik İşçisinden '23 Milyonluk' Hareket

İzmir'in Menderes ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki temizlik işçisi Özkan Aydik, doğalgaz faturasını ödemek için mobil bankacılık uygulamasına girdiğinde, hesabında 23 milyon liranın üzerinde bir miktar buldu. Şok yaşayan Aydik, durumu hemen bankanın müşteri hizmetlerine bildirdi.

Bir Günde Hayatı Değişti, Hesabını Görünce Şoke Oldu! O Temizlik İşçisinden '23 Milyonluk' Hareket - Resim : 1

Hesabındaki bu olağanüstü paranın kaynağını öğrenemeyen Aydik, bankaya giderek durumu izah etti. Dürüst bir davranış sergileyen Aydik, hesabındaki fazla parayı tümüyle bankaya iade etti. Ancak, paranın nereden geldiği ve bankanın bu parayı nereye geri aldığı hakkında bilgi edinemedi.

Bir Günde Hayatı Değişti, Hesabını Görünce Şoke Oldu! O Temizlik İşçisinden '23 Milyonluk' Hareket - Resim : 2

Aydik, yaşadığı durumu kimseyle paylaşmadığını, çünkü aklının karışmasını istemediğini belirtti. Parayı iade ettikten sonra ailesine ve komşusuna durumu açıkladığını söyleyen Aydik, komşusu Uğur Karaca'nın önerisi üzerine bu olayı kamuoyuna duyurmaya karar verdi. Ardından Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade verdi.

Bir Günde Hayatı Değişti, Hesabını Görünce Şoke Oldu! O Temizlik İşçisinden '23 Milyonluk' Hareket - Resim : 3

"HARAM DİYE HEPSİNİ İADE ETTİM"

“Bu paranın haram olduğunu düşündüğüm için iade ettim” diyen Aydik, bankada yaşadığı süreci şöyle anlattı:

“Mobil bankacılık uygulamamda bu miktarı gördüğümde çok şaşırdım. Hemen müşteri hizmetlerini aradım ama tatmin edici bir yanıt alamadım. Bu yüzden bankaya gittim ve durumu açıkladım. Gelen paranın tamamını haram olduğu için geri verdim”

Bir Günde Hayatı Değişti, Hesabını Görünce Şoke Oldu! O Temizlik İşçisinden '23 Milyonluk' Hareket - Resim : 4

"BU PARA NEREDEN GELDİ, BEN PARAYI KİME İADE ETTİM?"

Aydik, bankaya parayı iade etmesine rağmen hiç kimsenin paranın kaynağıyla ilgili kendisine soru sormadığını belirterek, “Bu para nereden geldi, ben parayı iade ettim ama para nereye gitti? Bunu öğrenmek istiyorum” dedi. Banka yetkililerinin, kural gereği bu bilgileri veremeyeceklerini söylediklerini aktaran Aydik, bu durumun kendisini tedirgin ettiğini belirtti.

Kaynak: İHA

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