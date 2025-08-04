Bir Günde 105 Bin! Antalya'da Büyük Rekor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya, 3 Ağustos’ta tüm zamanların en yüksek günlük yabancı ziyaretçi sayısına ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Antalya’nın tüm zamanlarda ulaştığı günlük rekor ziyaretçi sayısını geçtiğini duyurdu.

'GURURLUYUZ'

Bakan Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Antalya’dan yine gurur verici yeni bir rekor! Türkiye turizminin kalbine 3 Ağustos günü 105 bin 284 yabancı misafirimiz havayoluyla giriş yaptı. Bu rakam tüm zamanların en yüksek günlük ziyaretçi sayısı olarak dikkat çekiyor. Antalya’mıza yılbaşından bu yana 9 milyon 231 bin 309 yabancı ziyaretçi sadece havayoluyla geldi. Türkiye, turizmde sadece rakamlarla değil, güvenle, kaliteyle ve misafirperverliğiyle fark oluşturuyor. Gururluyuz.

Kaynak: AA