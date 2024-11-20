Bir Gri Bir Gün Siyah! Kokudan Kimse Yanına Yaklaşamıyor
Türkiye’nin tersine akan tek akarsuyu Tersakan Çayı’nda tehlike çanları çalmaya başladı. Kirliliğin üst seviye ulaştığı akarsuda suyun bir gün gri bir gün siyah aktığını ifade eden mahalleli, isyan eder hale geldi.
Kaynak: İHA
Samsun'un Ladik ilçesinden doğup Amasya il merkezinde Yeşilırmak ile birleşen Tersakan Çayı, Türkiye’nin tersine akan tek akarsuyu olarak biliniyor. Azalan yağışların ardından su seviyesi azalan akarsuyu besleyen derelere aktarılan kanalizasyon, fabrika atıkları ve hayvansal atıklar kötü kokuya yol açtı.
Kirliliği köprü üstünde burunlarını kapatarak protesto eden Göllü Bağları Mahallesi sakinleri, soruna bir çözüm bulunması için çağrı yaptı.
“BU SUDA YILAN BİLE YAŞAMAZ”
“Havza'da tertemiz olan su bu tarafa gelince berbat oluyor” diyen mahalle sakinlerinden Ahmet Savaş, “Oradaki tesisler parayı kazanıyor. Atıkları atıyor. Ceremesini biz çekiyoruz. Burnumuzu tutarak protesto ediyoruz. Balıktan vazgeçtik. Bu suda yılan bile yaşamaz” diyerek tepki gösterdi.
“BİR GÜN GRİ BİR GÜN SİYAH AKIYOR”
Çocukken suda yüzdüklerini ifade eden Feridun Sevinç ise “Şimdi ise kokudan kıyısında bile durulmuyor. Bir gün siyah akıyor. Ertesi gün gri akıyor” dedi.
10 yıldan fazla süredir kötü kokuya maruz kaldıklarını belirten Göllü Bağları Mahallesi Muhtarı Sezai Çınarcı, Suluova ilçesindeki fabrika atıklarının ve hayvansal atıkların burada birikmesinin kirliliğe yol açan etkenlerden olduğunu öne sürdü. Çınarcı, çözüm olarak Boğazköy mevkisinde bir arıtma tesisi yapılmasını istediklerini duyurdu.