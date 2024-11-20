Bir Gri Bir Gün Siyah! Kokudan Kimse Yanına Yaklaşamıyor

Kirliliği köprü üstünde burunlarını kapatarak protesto eden Göllü Bağları Mahallesi sakinleri, soruna bir çözüm bulunması için çağrı yaptı.

“BU SUDA YILAN BİLE YAŞAMAZ”

“Havza'da tertemiz olan su bu tarafa gelince berbat oluyor” diyen mahalle sakinlerinden Ahmet Savaş, “Oradaki tesisler parayı kazanıyor. Atıkları atıyor. Ceremesini biz çekiyoruz. Burnumuzu tutarak protesto ediyoruz. Balıktan vazgeçtik. Bu suda yılan bile yaşamaz” diyerek tepki gösterdi.