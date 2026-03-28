Bir Genci Ormanda Alıkoymuşlardı... 8 Şüpheli Tutuklandı
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir gencin kaçırılıp darbedilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde E.S. isimli genç, ormanlık alana götürülerek yaklaşık 4 saat boyunca alıkonuldu ve darbedildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri şüphelilerin kimliklerini belirledi. E.D. (22), Y.K. (21), B.G. (19), B.T. (19), Ü.İ. (19), E.D. (21), D.K. (25) ve Y.D. (21) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi’ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
