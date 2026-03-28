Bir Genci Ormanda Alıkoymuşlardı... 8 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir gencin kaçırılıp darbedilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Bir Genci Ormanda Alıkoymuşlardı... 8 Şüpheli Tutuklandı
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde E.S. isimli genç, ormanlık alana götürülerek yaklaşık 4 saat boyunca alıkonuldu ve darbedildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri şüphelilerin kimliklerini belirledi. E.D. (22), Y.K. (21), B.G. (19), B.T. (19), Ü.İ. (19), E.D. (21), D.K. (25) ve Y.D. (21) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi’ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Aydın'da Şüpheli Kadın Ölümü: Meslektaşı Tutuklandı Aydın'da Şüpheli Kadın Ölümü: Meslektaşı Tutuklandı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Muğla'da Otomobil Sele Kapıldı... 1 Ölü, 1 Yaralı Muğla'da Otomobil Sele Kapıldı... 1 Ölü, 1 Yaralı
ABD, İsrail ve İran Savaşında 29'uncu Gün: 3 Bin 500 Askeri Taşıyan ABD Savaş Gemisi Bölgeye Geldi 3 Bin 500 Askeri Taşıyan ABD Savaş Gemisi Bölgeye Geldi
Aydın'da Şüpheli Kadın Ölümü: Meslektaşı Tutuklandı Aydın'da Şüpheli Kadın Ölümü: Meslektaşı Tutuklandı
Bakan Akın Gürlek Duyurdu: Tapu İşlemlerinde Büyük Değişiklik! Artık Zorunlu Oldu Bakan Akın Gürlek Duyurdu: Tapu İşlemlerinde Büyük Değişiklik! Artık Zorunlu Oldu
Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetinin Sırrı Çözülüyor: Aleyna Kalaycıoğlu'nun Annesinin İfadesi Ortaya Çıktı Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetinin Sırrı Çözülüyor: İşte Aleyna Kalaycıoğlu'nun Annesinin İfadesi
Rize'de Akılalmaz Olay: Küçük Polen’in Burnundan Çıkana Kimse İnanamadı Rize'de Akılalmaz Olay: Küçük Polen’in Burnundan Çıkana Kimse İnanamadı