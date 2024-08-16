Bir Gecede 5 İnekleri Çalındı!

Eğil ilçesi kırsal Yatır Mahallesi'nde ikamet eden, geçimini hayvancılık ve çiftçilikle sağlayan Mehmet Ali Deniz, 3 Ağustos günü ineklerini evinin yakınındaki hayvan dinlenme noktasında bıraktı. İddiaya göre, 8 büyükbaş hayvan, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. İneklerden 3'ü daha sonra bulundu. Deniz, durumu kolluk kuvvetlerine bildirdi.

Ekipler, hırsızları yakalamak için incelemeye devam ederken aile, 13 gün önce çalınan ineklerinin bulunmasını istedi.

Kaynak: İHA