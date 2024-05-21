Bir garip kiralık daire ilanı: Henüz anne/baba olmamış doktor çift tercihimizdir

İzmir'de bir ev sahibinin verdiği kiracı ilanında "Henüz anne/baba olmamış doktor çift tercihimizdir" ibaresi yer aldı.

Bir garip kiralık daire ilanı: Henüz anne/baba olmamış doktor çift tercihimizdir

Ev sahibi-kiracı anlaşmazlıkları gündemden düşmezken, bu kez bir ev ilanı gündeme geldi.

İzmir Bornova'da kiralık bir ev için verilen ilan sosyal medyaya düştü.

sahibinden.com'da yer alan ilanda Bornova Kazımdirik Mahallesi'ndeki dairenin ilanında, ev sahibi aradığı kiracı adayı ile ilgili bir açıklama yazdı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yeterince büyük salon ve mutfak, tek banyo, ferah bir giriş, çift balkon, açık otopark. (Henüz anne/baba olmamış) hekim bir çift tercihimizdir. Sahibinden."

Bir garip kiralık daire ilanı: Henüz anne/baba olmamış doktor çift tercihimizdir - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
İzmir Kiralık ev
Rize'de çay protestosu: Kepenk kapatılacak Rize'de çay protestosu: Kepenk kapatılacak
Ayhan Bora Kaplan'dan mahkeme başkanına: Efendim bir tanem? Ayhan Bora Kaplan'dan mahkeme başkanına: Efendim bir tanem?
İlişkilerde hata ustası olan 3 burç! Kibirleriyle ve tavırlarıyla herkesi çileden çıkarıyorlar İlişkilerde hata ustası olan 3 burç! Kibirleriyle ve tavırlarıyla herkesi çileden çıkarıyorlar
E-devlet üzerinden 81 ilde herkesin kontrol etmesi istendi! Birikmiş paranız olabilir E-devlet üzerinden 81 ilde herkesin kontrol etmesi istendi! Birikmiş paranız olabilir
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Sis, pus, kuvvetli yağış ve toz taşınımı geliyor! Sis, pus, kuvvetli yağış ve toz taşınımı geliyor!
Yapı Kredi satışa çıktı, Koç Holding'den açıklama yapıldı! Yapı Kredi satışa çıktı!
Kulis: Cumhurbaşkanı Danışmanı oturtulduğu yeri beğenmedi, valiyi fırçaladı Cumhurbaşkanı Danışmanı oturtulduğu yeri beğenmedi, valiyi fırçaladı
ABD'li dev bankadan dikkat çeken yıl sonu dolar kuru tahmini: Dolar kurunun yönü neresi? ABD'li dev bankadan dikkat çeken yıl sonu dolar kuru tahmini
Maliye Bakanlığı'ndan 2 firmaya 7 milyar TL'lik rekor ceza! Maliye Bakanlığı'ndan 2 firmaya 7 milyar TL'lik rekor ceza!