Bir garip kiralık daire ilanı: Henüz anne/baba olmamış doktor çift tercihimizdir

Ev sahibi-kiracı anlaşmazlıkları gündemden düşmezken, bu kez bir ev ilanı gündeme geldi.

İzmir Bornova'da kiralık bir ev için verilen ilan sosyal medyaya düştü.

sahibinden.com'da yer alan ilanda Bornova Kazımdirik Mahallesi'ndeki dairenin ilanında, ev sahibi aradığı kiracı adayı ile ilgili bir açıklama yazdı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yeterince büyük salon ve mutfak, tek banyo, ferah bir giriş, çift balkon, açık otopark. (Henüz anne/baba olmamış) hekim bir çift tercihimizdir. Sahibinden."

Kaynak: Gerçek Gündem