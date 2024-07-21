Bir Elektrik Faciası Daha! Rize’de Çay Toplarken Akıma Kapıldı

Elektrik akımı facialarına bir yenisi eklendi. Rize'de ilkel teleferiğe çay yüklediği sırada elektrik akımına kapılan vatandaş ağır yaralandı.

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Bir Elektrik Faciası Daha! Rize’de Çay Toplarken Akıma Kapıldı

Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Yeniköy köyünde facia yaşandı. Alınan bilgiye göre, çay hasadı yapmak için bahçesine giren 25 yaşındaki Hızır Can Torpil, teleferik ile topladığı çayları yola çıkardı. Torpil, son olarak çay bezini teleferiğe koyduğu esnada elektrik akımına kapılarak yere yığıldı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Torpil’i hareketsiz halde yerde yatarken gören akrabaları durumu 112 acil çağrı servisine bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri Torpil’i bulunduğu yerden sağlık ekiplerinin müdahale yapabilmesi için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu Torpil, çay bahçesinden sağlık ekiplerinin yanına kadar taşındı.

Sağlık ekipleri Torpil’e olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırdı. Torpil’in hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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Rize Elektrik
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