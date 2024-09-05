Bir Elektrik Akımı Vakası da Antalya'dan: Hayati Tehlikesi Sürüyor
Türkiye'de elektrik akımı faciaları gündemden düşmezken, bu facialara bir vaka da Antalya'dan eklendi. Arkadaşının serasında çalışan vatandaş, elektrik direğinden sarkan kabloya temas ederek
Antalya Manavgat'ta arkadaşının serasında çalıştığı sırada elektrik direğinden sarkan kabloya temas eden Yılmaz Can, elektrik çarpması sonucu ağır yaralandı.
Manavgat'ın Taşağıl Mahallesi Duranlar mevkisinde meydana gelen feci olayda, 22 yaşındaki Yılmaz Can, arkadaşı Durali Kaban'ın serasındaki işlere yardım ettiği sırada seranın yakınından geçen elektrik direğinden sarkan kablo Can'ın boyun kısmına değdi.
Yılmaz Can elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz Can'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Kaynak: İHA
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