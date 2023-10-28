Bir dönemin gayrimenkul deviydi: Mülkleri icradan teker teker satılmaya başlandı!

SAHİBİ ÖLDÜ ŞİRKET DAĞILDI

Halk TV'nin haberine göre şirket sahibi Ömer Saçaklıoğlu’nun 3 yıl önce vefatı Metal Yapı için de sonun başlangıcı oldu. Şirkette oluşan yönetim krizi ve hissedarlar arasındaki mal kavgası ile çöküşün eşiğine gelen Metal Yapı’nın bir dizi değerli mülkü de icradan satışa konuldu.