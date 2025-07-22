Bir Dilimi Yetti! Bir İli Ayağa Kaldıran 'Pasta'

Iğdır'da aynı pastaneden pasta yiyen 79 kişi hastanelik oldu. 79 kişiden 72 kişinin taburcu edildiği 7 çocuğun ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

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Iğdır’daki bir pastaneden aldıkları pastayı tüketen 79 kişinin keyifleri zehir oldu. Vatandaşlar gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere akın etti.

Şehir merkezindeki çeşitli mahallelerde yaşayan vatandaşların aynı pastaneden yaş pasta satın almasıyla başlayan olayda, pastayı tükettikten sonra mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı gibi şikayetler yaşayan çok sayıda kişi, Iğdır Devlet Hastanesine başvurdu. Hastaneye kaldırılan 40’ı çocuk 39’u yetişkin olmak üzere 79 kişiden 72 kişinin taburcu edildiği 7 çocuğun ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Bir Dilimi Yetti! Bir İli Ayağa Kaldıran 'Pasta' - Resim : 1

İddiaya göre, zehirlenmeye neden olan pastalar aynı işletmeden farklı kişiler tarafından farklı günlerde alındı. Bunun üzerine Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri belirtilen pastanede denetim yaptı. İş yerinden numuneler alınarak laboratuvara gönderildi. Numune sonuçlarının bir hafta içerisinde çıkması bekleniyor. Olay ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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Iğdır Hastane
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