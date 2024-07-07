Bir Anda Oldu, Durumu Çok İyi Toparladı: Cem Adrian'a Sahnede Çirkin Saldırı

Van'da 'Kültür Yolu Festivali'nde Cem Adrian sahne aldı. Şarkı söylediği sırada Adrian'ın yüzüne şişe fırlatıldı. Bir anlık şaşkınlık sonrası şarkısını söylemeye devam eden Adrian konser sonrası yaptığı açıklamada "Bir gül bahçesinde gibiydim. Bir iki dikenden sebep bahçeye küsülmez ‘ki ben dikeni de severim gülden ötürü..." dedi.

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Van'da ‘Kültür Yolu Festivali’ düzenlendi. Van Atatürk Kültür Parkı'nda düzenlenen festivale binlerce kişi katıldı. Festivalde Bengü'nün sahnesi sırasında yaşanan gerginliğin ardından geniş güvenlik önlemleri alındı. Fakat taşkınlıkların önüne geçilemedi.

Cem Adrian'ın sahnesinde yaşananlar ise 'Yok artık' dedirtti. Cem Adrian hayranlarının alkışları arasında sahneye çıktı. Şarkılarını seslendiren Cem Adrian’a, kim tarafından atıldığı belli olmayan bir pet şişesi fırlatıldı. Yüzüne pet şişe isabet eden Adrian, konserine devam etti.

TEPKİSİ TAKDİR TOPLADI

Kendisine saldıran kişiye hitap eden Cem Adrian'ın, "Elimdeki gülü az önce pet şişe atan dostuma armağan ediyorum. Siz iletirsiniz ona, bayağı çalışmış olmalı ki hedefi tam doğru vurdu" dedikten sonra konserine devam etmesi kalabalıktan büyük takdir topladı.

'BİR İKİ DİKENDEN SEBEP BAHÇEYE KÜSÜLMEZ'

Konser sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Cem Adrian, "Mahcubiyet ile ilgili mesaj ve yorumlar okuyorum. Ben çok iyi ve güzel hissediyorum. Böyle bir şey hissetmenize gerçekten gerek yok. Bir gül bahçesinde gibiydim. Bir iki dikenden sebep bahçeye küsülmez ‘ki ben dikeni de severim gülden ötürü...’ Muhteşemdiniz Van. Her şey için minnettarım" paylaşımında bulundu.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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