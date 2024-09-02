Bir Amcası Adliyeye Sevk Edilmişti: Narin'in Diğer Amcasının Evinde Arama Yapılıyor

Diyarbakır’da 13 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturması kapsamında amcası Salim Güran tutuklama talebiyle gözaltına alındı. Bunun ardından kent merkezinde ikamet eden diğer amcası A.R.G'nin evinde de jandarma ekipleri tarafından arama yapılıyor.

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Bir Amcası Adliyeye Sevk Edilmişti: Narin'in Diğer Amcasının Evinde Arama Yapılıyor

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde evinde 21 Ağustos günü Kur’an kursuna gitmek için ayrılan 8 yaşındaki Narin Güran’ın arama çalışması 13’üncü gününde sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında Narin Güran'ın amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi muhtarı Salim Güran, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Salim Güran, tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Öte yandan jandarma ekipleri, Narin Güran'ın Diyarbakır'da kent merkezinde ikamet eden bir diğer amcası A.R.G'nin evinde arama başlattı. Ekiplerin arama çalışması sürüyor.

Narin Güran'ın Amcasına Tutuklama Talebiyle Adliyeye Sevk EdildiNarin Güran'ın Amcasına Tutuklama Talebiyle Adliyeye Sevk EdildiSiyaset

Kaynak: ANKA

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