Binlerce kişi enkaz altında | AKP'nin liyakat anlayışı: AFAD'ın müdahale birimlerinin başındaki kişi ilahiyatçı!

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin gözü arama-kurtarma çalışmalarına çevrildi.

Can kaybı sayısı binlerle ifade edilirken, yıkım yaşanan 10 ilde üç ay süreyle OHAL ilan edildi.

Ülke bu durumdayken, haliyle pür dikkat kesilen devlet kurumu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) oldu.

2018’DE AFAD BAŞKAN YARDIMCISI OLARAK ATANMIŞ

Felaket anlarında en önemli devlet kurumlarından biri olan AFAD’ın resmi sitesindeki teşkilat şemasında dikkat çeken bir isim var.

Arama Kurtarma Dairesi, Sivil Savunma Dairesi, Afet Yönetimi Merkezi Dairesi, Müdahale Planları ve Tatbikatlar Dairesi, Uluslararası İnsani Yardım Dairesi gibi birimlerin bağlı olduğu Afetlere Müdahale Genel Müdürü İsmail Palakoğlu.

Palakoğlu aynı zamanda AFAD Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı olarak da görünüyor. Kurumun sitesinde Palakoğlu’nun İlahiyat Fakültesi mezunu olduğu yazılıyor.

Ayrıca Palakoğlu’nun “Gönüllerin Sultanı Es - Seyyid Osman Hulusi Efendi” adlı, 2004 basımlı bir kitabı da bulunuyor.

Osman Hulusi bir Nakşi Şeyhi. Soner Yalçın, 11 Şubat 2014’te yazdığı “Hulusi Efendi Vakfı” başlıklı yazıda Ergenekon sürecinde adı geçen vakıftan bahsetmişti.

Palakoğlu'nun hakkında kitap yazdığı Osman Hulusi Efendi ve cemaatinin ismi Ergenekon sürecinde gündeme gelmişti. Yalçın, Ergenekon sanıklarından Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu’na anarak ilgili Vakfı şöyle anlatmıştı:

“Prof. Dr. Hilmioğlu'ndan anlatayım: 2000-2008 arası İnönü Üniversitesi'nde rektörlük yaptı. Feride (Çalıkuşu r omanından) nasıl Hafız Kursan Efendi ile kavga ettiyse, Hilmioğlu da, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi'nin müritlerine karşı mücadele verdi. Göreve geldiğinde masasında ‘Şeyhin fakültesi’ denen Malatya Darende İlahiyat Fakültesi'yle ilgili bir YÖK raporu buldu. Fakültede görevli altı öğretim elemanı, fakülte dekanlarını YÖK'e şikâyet etmişti: ‘Dekan Süleyman Toprak, ilçedeki Nakşibendi Şeyh Osman Hulusi Efendi tarikatıyla irtibat kurmamızı emretti. Kendisi, bu tarikatın dergahına uğramadan fakülteye gelmiyor.’

Raporda, tarikatının Es-Seyid Osman Hulusi Efendi Vakfı aracılığıyla bağış topladığı, bağışların fakülte yerine vakfa aktarıldığı belirtiliyordu.Üstelik bağış toplanarak yapılan fakülte binaları üniversiteye değil bu vakfa aitti! Ve vakıf, başka bir eğitim kurumu için kullanılmasına da izin vermiyordu. Yetmezmiş gibi, Şeyh Hulusi Efendi'nin yeğeni fakülteye genel sekreter yapılmıştı! Hilmioğlu, 1993'te açılan fakülteyi 2001'de kapattı.”

AFAD’A 2018 YILINDA ATANDI

Yine sitede Palakoğlu’nun 15 Mart 2018 tarihinde AFAD Başkan Yardımcısı olarak atandığı kayda geçmiş.

Bugünlerde önemi bir kez daha anlaşılan AFAD gibi önemli bir kurumda liyakata ve kişinin uzmanlık alanına göre görev tayini olmaması devletteki yozlaşmayı gösterir nitelikte.

Kurumun sitesinde Palakoğlu ile ilgili şunlar yazıyor:

“1972 Kahramanmaraş, Afşin ilçesinde doğan İsmail PALAKOĞLU; İlkokul, ortaokul ve Lise öğrenimini Afşin'de tamamladı. 1990'da Afşin İmam Hatip Lisesini bitirdi. Aynı yıl Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine başladı ve 1995 yılında buradan mezun oldu. 1995 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Anabilim Dalı alanındaki Yüksek Lisansını 1998’de tamamladı.

1993 yılından itibaren Sivil Toplum Kuruluşlarında Yöneticilik, Genel Müdürlük, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Mütevelli Heyeti Üyeliği görevlerinde bulundu.

2011 yılında Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcılığına, 2012 yılında Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü’ne atandı. 2016-2017 yıllarında Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti ve İcra Kurulu Üyeliklerinde bulundu. 2016 yılında başladığı Türkiye Diyanet Vakfı Genel Kurul Üyeliği halen devam etmektedir. 2016 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşavirliğine atandı. 2016-2017 yıllarında Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevinde bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşavirliği görevini yürütmekte iken 15 Mart 2018 tarihinde AFAD Başkan Yardımcısı olarak atandı.”

Kaynak: Gerçek Gündem