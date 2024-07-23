Binlerce Alman Türkiye'den Ayrılıp O Ülkeye Gidiyor! İşte Sebebi...

Türkiye'deki ekonomik kriz, emekli, memur ve işçilerin yanı sıra, ülkeye tatil amacıyla gelen yabancıların da huzurunu kaçırmış durumda.



Özellikle Restoran ve otel fiyatları olmak üzere hizmet sektörü ücretlerinde enflasyon oranının üzerinde artış yaşanması, Türkiye'ye tatile gelmek isteyenleri bir kez daha düşündürürken, Rus vatandaşlarının ardından Türkiye'yi en çok ziyaret eden ikinci ülke olan Almanya'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.



EN YÜKSEK ARTIŞ TÜRKİYE PAKETLERİNDE



Yılın ilk 6 ayında Almanya'da yurt dışı tatil paketlerindeki fiyat artışı yüzde 5,2 olurken, yurt dışı paketlerindeki en yüksek artış oranı yüzde 7,6 ile Türkiye oldu. Türkiye'de başlangıçta Ege ve Akdeniz bölgesindeki işletmeler, oteller ve esnaf olmak üzere uygulanan fahiş fiyat politikası nedeniyle yerli turistin ilk tercihi Yunan adaları olurken, yabancı turistler ise Türkiye dışındaki alternatiflerine yönelmiş durumda.









