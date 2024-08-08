Bingöl'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Son Güncelleme:
Bingöl'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl'ün Genç ilçesindeki Çamlıyurt köyündeki ormanlık alanda dün saat 16.00 sıralarında çıkan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, Genç Belediyesi itfaiyesi, İl Özel İdaresi, jandarma ekipleri ile Dimin Madencilik personeli ve Genç İçin Bir Saat Derneği üyeleri müdahalede bulundu. Söndürme çalışmalarda 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 3 itfaiye aracı, 2 su tankeri ve 5 iş makinesinin kullanıldığı yangın, yaklaşık 9 saatte kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Genç Belediye Başkanı Kemal Tartar, Orman İşletme Müdürü İbrahim Börü ve AFAD İl Müdürü Atilla Uzun da bölgesine gelerek çalışmaları koordine etti.

Kaynak: AA

Etiketler
Orman yangınları
Son Güncelleme:
Berlin-İstanbul Uçağında Panik Anları Berlin-İstanbul Uçağında Panik Anları
Pilotlar Neden Sakal Bırakamıyor? İşin Aslı Meğer Çok Başkaymış Pilotlar Neden Sakal Bırakamıyor? İşin Aslı Meğer Çok Başkaymış
Paris'te İstanbul Evi'nin Açılışı Yapıldı... İmamoğlu: '2027 Avrupa Oyunları'na Ev Sahipliği Yapmak Güçlü Bir Birlik Sembolü Olacak' Paris'te İstanbul Evi'nin Açılışı Yapıldı
12 Ağustos Gecesi Gökyüzüne Dikkat! 'Ateş Topu' Yağmuru Geliyor 'Ateş Topu' Yağmuru Geliyor
ÇOK OKUNANLAR
Bilecik'te Otomobil İle Motosiklet Çarpıştı: 1’i Ağır 2 Kişi Yaralandı Bilecik'te Otomobil İle Motosiklet Çarpıştı: 1’i Ağır 2 Kişi Yaralandı
Kulisler Hareketlendi: AKP, 23. Kuruluş Yıl Dönümünde Yeni Transferlere Hazırlanıyor AKP, 23. Kuruluş Yıl Dönümünde Yeni Transferlere Hazırlanıyor
Türk Boksörün Protestosu Gündem Oldu Türk Boksörün Protestosu Gündem Oldu
AKP'nin 4 İl Başkanı Değişti AKP'nin 4 İl Başkanı Değişti
Paris 2024 | Esra Yıldız Kahraman, Bronz Madalya Kazandı Paris'te Bir Madalya Daha!