Bingöl'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl'ün Genç ilçesindeki Çamlıyurt köyündeki ormanlık alanda dün saat 16.00 sıralarında çıkan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, Genç Belediyesi itfaiyesi, İl Özel İdaresi, jandarma ekipleri ile Dimin Madencilik personeli ve Genç İçin Bir Saat Derneği üyeleri müdahalede bulundu. Söndürme çalışmalarda 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 3 itfaiye aracı, 2 su tankeri ve 5 iş makinesinin kullanıldığı yangın, yaklaşık 9 saatte kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Genç Belediye Başkanı Kemal Tartar, Orman İşletme Müdürü İbrahim Börü ve AFAD İl Müdürü Atilla Uzun da bölgesine gelerek çalışmaları koordine etti.

Kaynak: AA