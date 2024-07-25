Bingöl'deki Dehşette Ölü Sayısı 4'e Çıktı!

Bingöl’de madde bağımlısının bıçaklı saldırısında ölü sayısı 4’e yükseldi.

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Bingöl'deki Dehşette Ölü Sayısı 4'e Çıktı!

Bingöl'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkiinde dün madde bağımlısı olduğu belirtilen 20 yaşındaki Emir Can Zazaoğlu'nun bıçakla etrafındakilere saldırması sonucu ağır yaralanan Özcan Aydın ve Fikri Carfi kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

Yaralanan 5 kişinin tedavileri ise sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Bingöl'de Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkiinde bir kişinin etrafındakilere bıçakla saldırması sonucu Erdal Çaparlar (45) ve Buhanettin Budancamanak (75) yaşamını yitirmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından Mirzan Mahallesi'ndeki su deposu mevkiinde polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı Emir Can Zazaoğlu, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: Ajanslar

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