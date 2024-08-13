Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu

Bingöl’de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi.

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Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu

Bingöl’de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ''Bingöl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları kapsamında 19 kök Hint keneviri bitkisi, 6,55 gram esrar maddesi, uyuşturucu madde kullanmak için kullanılan 2 adet pet şişe, 2 adet tabaca, 2 adet tabancalara ait şarjör ele geçirilmiştir. Uyuşturucu suçlarıyla mücadele eden ve bu suçların önlenmesinde rol oynayan ekiplerimizin çalışmaları neticesinde zehir tacirlerinin tespiti ve faillerinin yakalanması konusunda, şehrimizde zehir tacirlerine geçit vermeyeceğiz” denildi.

Kaynak: İHA

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