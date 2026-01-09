Bingöl'de Şiddetli Kar Yağışı: Eğitime Ara Verildi

Bingöl'de etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Kamuda çalışan engelli ile hamile personelin de yarım gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle öğleden sonra eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının sürdüğü belirtildi.

Olumsuz hava koşullarına bağlı olarak ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla il merkezi genelinde tüm resmi ve özel öğretim kurumlarında öğleden sonra eğitime ara verildiği ifade edilen açıklamada, kamuda çalışan engelli ile hamile personelin de yarım gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

