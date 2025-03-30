Bingöl'de Peş Peşe Deprem
Kandilli Rasathanesi, Bingöl'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 3.3 büyüklüğündeki depremin ardından 3.1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Bingöl'ün Elmalı ilçesinde saat 16.59'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 5.3 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 30, 2025
ELMALI-(BINGOL) https://t.co/Uufi8nYdqn
30.03.2025, 16:59:01 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 5.3 km#Kandilli
Bingöl, 3.3 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha sallandı. Saat 21.11'de 3.1 büyüklüğünde; 5.1 kilometre derinlikte deprem meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 30, 2025
ELMALI-(BINGOL) https://t.co/L9bWgEaA1z
30.03.2025, 21:11:41 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 5.1 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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