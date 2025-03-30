Bingöl'de Peş Peşe Deprem

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Bingöl'ün Elmalı ilçesinde saat 16.59'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 5.3 kilometre olarak kaydedildi.

Bingöl, 3.3 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha sallandı. Saat 21.11'de 3.1 büyüklüğünde; 5.1 kilometre derinlikte deprem meydana geldi.

Kaynak: Haber Merkezi