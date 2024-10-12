Bingöl'de Freni Tutmayan Kamyonet Pano ve Ağaca Çarparak Durdu

Bingöl'de freni tutmayan kamyonetin pano ve ağaca çarpması sonucu sürücü yaralandı

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Bingöl'de Freni Tutmayan Kamyonet Pano ve Ağaca Çarparak Durdu

Bingöl'ün Solhan ilçesinde freni tutmayan kamyonetin elektrik panosu ve ağaca çarpması sonucu sürücü yaralandı.

C.D. yönetimindeki 12 ACF 075 plakalı kamyonet, Yeni Mahalle Şehit Recep Battal Caddesi'nde seyir halindeyken freni tutmamaya başladı.

Sürücünün durdurmak istediği kamyonet, kaldırıma çıkarak elektrik panosuna, ardından ağaca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, yaralanan sürücü ambulansla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Elektrik panosunun hasar görmesi sonucu bölgede enerji kesintisi yaşandı.

Kaynak: AA

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