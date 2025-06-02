Bingöl’de 2 Bin 900 Kök Kenevir Bulundu

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, 30 Mayıs-2 Haziran 2025 tarihleri arasında Genç ilçe mülki sınırları içerisinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde 4 farklı noktada toplam 2 bin 900 kök kenevir bitkisi 150 gram kenevir bitkisi tohumu 234,09 gram sıvılaştırılmış metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlandığı kaydedildi.

Kaynak: İHA