Bingöl’de 2 Bin 900 Kök Kenevir Bulundu
Bingöl’ün Genç ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 bin 900 kök kenevir, 150 gram kenevir tohumu ve 234 gram sıvılaştırılmış metamfetamin ele geçirildi.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, 30 Mayıs-2 Haziran 2025 tarihleri arasında Genç ilçe mülki sınırları içerisinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Yapılan çalışmalar neticesinde 4 farklı noktada toplam 2 bin 900 kök kenevir bitkisi 150 gram kenevir bitkisi tohumu 234,09 gram sıvılaştırılmış metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlandığı kaydedildi.
Kaynak: İHA