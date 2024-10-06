Bina Yıkımında Önlem Alınmadı! Yol Trafiğe Kapandı

Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bir binanın yıkımı esnasında molozların sokağa dökülmesi tepkilere sebebiyet verdi. Reşadiye Esnaf Sokak'ta yürütülen yıkım çalışması sokağın trafiğe kapanmasına neden oldu. Molozların arasında kırılan ağaç ise dikkat çekti. Çalışmada güvenlik önlemi alınmaması çevredeki vatandaşların korkmasına sebep oldu.

Vatandaşlar tozdan rahatsız olduğunu belirterek yıkım çalışmasının çevrede kirliliğe ve paniğe sebep olduğunu dile getirdi. Esnaf ise sokağın trafiğe kapanmasının işlerini etkilediğini belirti.

Kaynak: İHA