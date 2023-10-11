Bina yıkım esnasında çöktü, operatör ölümden döndü... O anlar kamerada

Hatay’da ağır hasarlı bina, yıkım esnasında iş makinasının üzerine çöktü. İş makinası operatörü ölümden dönerken panik anları kameraya yansıdı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da binaların yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Antakya ilçesi Armutlu Mahallesi’nde Gündüz Caddesi’nde yıkım esnasında bina, iş makinesinin üzerine çöktü. İş makinası operatörü kazayı yara almadan atlatırken binanın çökme anında yaşanan panikse anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

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