BİM'den Aleşveriş Yaptı, Hayatının Şokunu Yaşadı: Yufkanın İçinden Çıkan Mide Bulandırdı!

BİM marketten alışveriş yapan bir vatandaşın börek yapmak için kullandığı yufkadan erimiş plastik çıktı. Durumun vahametine işaret eden vatandaş, görüntüleri sosyal medyada paylaşarak, “Sağlığımız tehlike altında. Bu çıkan nedir?” diyerek duruma tepkisini dile getirdi.

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BİM'den Aleşveriş Yaptı, Hayatının Şokunu Yaşadı: Yufkanın İçinden Çıkan Mide Bulandırdı!

Vatandaşın gıda güvenliği konusunda endişesi sürerken, zaman zaman marketlerde skandal manzaralar yaşanıyor. Son olarak Adana'da Hülya B. isimli vatandaş, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan BİM marketten bir paket yufka satın aldı. Bir süre sonra yufkayı börek yapmak için kullanan kadın, paketin sonuna geldiğinde yufkanın içine işlemiş şekilde mavi bir plastik parçası buldu.

'SAĞLIĞIMIZ TEHLİKE ALTINDA'

Duruma şaşıran Hülya B. olayı telefonu ile kayıt altına alarak, “BİM marketten yufka aldım. 1 paketi de börek yaptım sardım. Çıkana bakın arkadaşlar. Sağlığımız tehlike altında. Bu çıkan nedir? Markası bu çıkan sonuç bu. Nedir bu yani? Hiç mi kontrol edilmez? Bir daha bu marketten alışveriş yapmayacağım” diyerek sosyal medyada duruma tepki gösterdi.

Sosyal medyadaki birçok kullanıcı da yaşanan olaya tepkisini dile getirerek, marketlerdeki özellikle gıda ürünlerinin titizlikle denetlenmesi gerektiğini vurguladı.

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Kaynak: İHA

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