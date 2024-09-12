'Bilip de Söylemememiz Gereken Şeyler Var' Demişti: Bakan Tunç Galip Ensarioğlu'nun Narin Açıklamasına Ne Dedi?

Diyarbakır’da 19 gün sonra Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşılmasıyla Türkiye yasa boğulurken, AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun kullandığı “Soruşturmada gizlilik var. Ayrıca son aşamaya gelindi. Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile de bizim dostlarımız. Konu çok hassas. Onları da çok fazla üzecek bir şey söylemek istemiyoruz” ifadeleri gündem olmuştu.

'HASSAS OLMAMIZ LAZIM'

Ensarioğlu’nun bu sözleri Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a yöneltilirken, Ensarioğlu'nun ''bildikleri soruldu mu?" sorusu soruldu. Tunç, “Herkesin hassas olması lazım” dediği açıklamasında şunları söyledi:

"Galip Bey bu konuda ne demek istediğini basın mensuplarına açıkladı, burada dosyanın gizliliğine vurgu yaptı. O dosyanın gizliliğine vurgu yapan kısmı çıkarıldığında konu bağlamından kopmuş oluyor. Çok hassas bir konu bu, burada yanlış anlamalara sebep olan cümleler kurmamamız gerekiyor. Bu konuda özellikle herkesin hassas olması lazım."

Narin’in cansız bedeninin bulunmasının ardından onu katledenlerin bulunması için Cumhuriyet Başsavcılığının, kolluk güçlerinin yoğun bir gayretinin olduğunu anlatan Tunç, "Toplanan deliller var, alınan ifadeler var. Adli Tıp Kurumumuzun incelemeye aldığı bulgular var. Elde edilen araçlardan elde edilen kimyasal veriler var, hepsi değerlendirilecek. Şundan kimsenin şüphesi olmasın, burada elde edilen bulgular, şu aşamada katillerin kim ya da kimler olduğuna yönelik önemli veriler içeriyor” dedi.