Bilim ve Teknoloji Yolculuğunda Dev Adım! Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: 5 Yılda 3 Bin Genç Araştırmacı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanındaki insan kaynağını güçlendirmeye yönelik yeni bir program başlatıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yapay zekâ, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda uzmanlaşacak yeni nesil araştırmacıların yetiştirileceğini belirtti.

İLK ETAPTA 550 DOKTORA ÖĞRENCİSİ

Program kapsamında ilk aşamada 550 doktora öğrencisinin merkezî sınavla seçileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin 20 araştırma üniversitesinde eğitim alacağını kaydetti.

5 YILDA 3 BİN GENÇ HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 yılın sonunda yaklaşık 3 bin genç araştırmacının Türkiye’nin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırılmasının hedeflendiğini açıkladı.

'TÜRKİYE YÜZYILI’NI BİLİM VE TEKNOLOJİYLE İNŞA EDECEĞİZ'

Türkiye’nin geleceğin teknolojilerini geliştiren ve üreten bir ülke olması için çalışmaların sürdürüleceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı’nı bilimin, teknolojinin ve gençlerimizin gücüyle inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zekâdan çip teknolojilerine kadar stratejik alanlarda yetişecek genç araştırmacıların, Türkiye’nin teknoloji ekosistemine katkı sağlayacağını vurguladı.

Ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz.



Yapay zekâ, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencimizi merkezî sınavla seçecek, 20 araştırma… pic.twitter.com/bgyxfi5oHW — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 20, 2026

Kaynak: AA