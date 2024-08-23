Bilim İnsanları Buldu : Elektronik Eşyalar Ağaçta Üretilecek
Japonya'daki Okayama Üniversitesi'nden gelen son haberler, selülozun artık sadece kağıt endüstrisinde değil, aynı zamanda elektronik endüstrisinde de kullanılabileceğini ortaya koyuyor. Üniversitenin bilim insanları, selülozun elektronik parçaların üretiminde kullanılabilecek bir hammadde olabileceğini açıkladı.
Japonya'daki Okayama Üniversitesi'nden gelen son haberler, selülozun artık sadece kağıt üretiminde değil, aynı zamanda elektronik parçaların üretiminde de kullanılabileceğini gösteriyor. Bilim insanları, selülozun yenilikçi bir hammadde olarak elektronik endüstrisinde kullanımının mümkün olduğunu açıkladı.
WebTekno''dan aktarılan bilgilere göre; Japonya''daki Okayama Üniversitesi''nden bilim insanları nano-mikro-makro ölçekli tasarlanabilir nanoselüloz kağıt geliştirdiler. Selüloz, ahşaptan elde edilir. Selüloz nanolifleri ise A4 boyutunda ancak esnek yapıdaki tabakalardır. Elektrik akımını iletebilir ancak ısıdan olumsuz etkilenirler.
Kağıdın yapısına zarar vermeden ısıl işleme tabii tutmak mümkün. Çalışmaya dair açıklamaları araştırmanın sözcüsü Hirotaka Koga yaptı: "Nanokağıt yarı iletkeninin önemli bir özelliği ayarlanabilir olmasıdır çünkü bu, cihazların belirli uygulamalar için tasarlanmasına olanak tanır. Nano kâğıdın nano yapısını korumak için çok etkili olan bir iyot işlemi uyguladık. Bunu mekansal olarak kontrollü kurutma ile birleştirmek, piroliz işleminin tasarlanan yapıları önemli ölçüde bozmadığı ve seçilen sıcaklığın elektriksel özellikleri kontrol etmek için kullanılabileceği anlamına geliyordu."
Araştırmacılar, makro düzeyde nano kağıdın esnekliğine örnekler sağlamak için origami (kağıt katlama) ve kirigami (kağıt kesme) tekniklerini kullandılar. Deneyde kağıttan katlanmış bir kuş ve kutu, kağıttan kesilmiş bir elma ve kar tanesi gibi materyaller kullanıldı. Bu da mümkün olan ayrıntı düzeyinin ne olabileceğinin yanı sıra ısıl işlemin neden olduğu hasarın minimuma indirgendiğini gösterdi.
Çalışmaların amacı tamamen bitki materyallerinden yapılmış elektronik donanımlar üretebilmek. Bu da demek oluyor ki gelecekte fiilen ağaçtan elektronikler toplayamayacak olsak da tamamen bitkisel materyallerden üretilmiş elektronik donanımlardan yapılmış cihazlar kullanmak olağan gibi görünüyor.