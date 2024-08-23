Bilim İnsanları Buldu : Elektronik Eşyalar Ağaçta Üretilecek

Japonya'daki Okayama Üniversitesi'nden gelen son haberler, selülozun artık sadece kağıt üretiminde değil, aynı zamanda elektronik parçaların üretiminde de kullanılabileceğini gösteriyor. Bilim insanları, selülozun yenilikçi bir hammadde olarak elektronik endüstrisinde kullanımının mümkün olduğunu açıkladı.

WebTekno''dan aktarılan bilgilere göre; Japonya''daki Okayama Üniversitesi''nden bilim insanları nano-mikro-makro ölçekli tasarlanabilir nanoselüloz kağıt geliştirdiler. Selüloz, ahşaptan elde edilir. Selüloz nanolifleri ise A4 boyutunda ancak esnek yapıdaki tabakalardır. Elektrik akımını iletebilir ancak ısıdan olumsuz etkilenirler.