Bilim İnsanları 400 Yıllık Vampirin Yüzünü Canlandırdı: Ayağında Asma Kilit, Boynunda Demir Orakla Gömülmüş

Polonya'nın Pien bölgesinde isimsiz bir mezarlığa gömülen genç kadının, dönemin halkı tarafından "vampir" olarak görülen kişilerden biri olduğu anlaşıldı. 2022 yılında Nicolaus Copernicus Üniversitesi'nden arkeologların yürüttüğü kazılarda keşfedilen ve “Zosia” adı verilen bu kadının, 18-20 yaş arasında hayatını kaybettiği tespit edildi. Kafatası analizlerine göre, Zosia'nın bayılma ve şiddetli baş ağrıları gibi sağlık sorunları yaşadığı, ayrıca ruhsal sağlık sorunlarının da olabileceği belirtildi.