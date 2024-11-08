Bilim İnsanları 400 Yıllık Vampirin Yüzünü Canlandırdı: Ayağında Asma Kilit, Boynunda Demir Orakla Gömülmüş
Ölümden geri dönmemesi için ayağında asma kilit, boynunda orakla gömülen şüpheli 'vampir'in yüzü, bilim insanları tarafından yeniden canlandırıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Polonya'nın Pien bölgesinde isimsiz bir mezarlığa gömülen genç kadının, dönemin halkı tarafından "vampir" olarak görülen kişilerden biri olduğu anlaşıldı. 2022 yılında Nicolaus Copernicus Üniversitesi'nden arkeologların yürüttüğü kazılarda keşfedilen ve “Zosia” adı verilen bu kadının, 18-20 yaş arasında hayatını kaybettiği tespit edildi. Kafatası analizlerine göre, Zosia'nın bayılma ve şiddetli baş ağrıları gibi sağlık sorunları yaşadığı, ayrıca ruhsal sağlık sorunlarının da olabileceği belirtildi.
AYAĞINA ASMA KİLİT TAKILMIŞ ÇOCUK CESEDİ
Kazı ekibinin açıklamasına göre, mezarlıkta bulunan orak, asma kilit ve bazı ağaç türleri, halkın vampirlerden korunması için kullanılan nesneler arasında yer alıyordu. Zosia'nın mezarı, Bydgoszcz'un kuzeyindeki Pien'deki işaretsiz mezarlıktaki 75 numaralı mezardı. Aynı bölgede, yüzü aşağı bakacak şekilde sulanmış ve ayağına asma kilit takılmış bir çocuğun cesedi de bulunuyordu.
Araştırmacılar, Zosia'nın eşyalarına baktığında zengin hatta belki de soylu bir aileden geldiğini açıkladı. Nilsson, Zosia'nın yaşadığı 17. yüzyıl Avrupa'sında savaşların insanlığın doğaüstü varlıklarına olan inancının güçlendiğini ifade etti. Nilsson'un yeniden canlandırma çalışması, kafatasının 3 boyutlu yazdırılmış bir kopyasını oluşturmakla başladı.
Ardından gerçekçi bir yüz oluşturmak için kademeli olarak "kas kas" hamur kil katmanları oluşturdu. Yüz hatlarının derinliğini tahmin etmek için kemik yapısını cinsiyet, yaş, etnik köken ve yaklaşık kilo bilgileriyle birleştiriyor.
Zosia'yı yeniden bir "insan" olarak canlandırmak isteyen Nilsson, bu süreçte, onun geçmişteki bir canavar olarak görülen bir figürden çok, trajik bir yaşam sürmüş genç bir kadın olduğunu belirtmek istediğini dile getirdi.