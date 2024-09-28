Bilim Dünyası Bildiklerini Baştan Yazacak: Deniz Altında Yeni Bir Tür Keşfedildi
Bilim insanları, Yeni Zelanda açıklarında nadir görülen bir "hayalet köpekbalığı" türünün yeni bir keşfi ile bilim dünyasını heyecanlandırdı. Yeni Zelanda Ulusal Atmosfer ve Su Enstitüsü (NIWA) araştırmacıları, ülkenin Güney Adası'nın doğusundaki Chatham Rise bölgesinde yapılan çalışmalar sırasında bu yeni türü ortaya çıkardı.
Kaynak: AA
"Harriotta avia" olarak adlandırılan bu hayalet köpekbalığı, fiziksel ve genetik özellikleriyle diğer türlerden ayrılıyor. NIWA'dan bilim insanı Brit Finucci'ye göre, bu tür yüz milyonlarca yıldır var olmasına rağmen, kıkırdaktan yapılmış iskeleti, büyük gözleri ve pulsuz yapısıyla oldukça dikkat çekiyor.
Okyanus tabanında, yaklaşık 2.600 metre derinlikte yaşayan hayalet köpekbalıkları, insanlarla nadiren karşılaşıyor. Bu nedenle incelemeleri ve biyolojik yapılarını anlamak zor olsa da, her yeni keşif bilim dünyasında büyük bir merak uyandırıyor. Finucci, bu gizemli canlılar hakkında daha fazla bilgi edinmenin zor olmasına rağmen, bu tür keşiflerin heyecan verici olduğunu vurguladı.