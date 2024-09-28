Bilim Dünyası Bildiklerini Baştan Yazacak: Deniz Altında Yeni Bir Tür Keşfedildi

Okyanus tabanında, yaklaşık 2.600 metre derinlikte yaşayan hayalet köpekbalıkları, insanlarla nadiren karşılaşıyor. Bu nedenle incelemeleri ve biyolojik yapılarını anlamak zor olsa da, her yeni keşif bilim dünyasında büyük bir merak uyandırıyor. Finucci, bu gizemli canlılar hakkında daha fazla bilgi edinmenin zor olmasına rağmen, bu tür keşiflerin heyecan verici olduğunu vurguladı.