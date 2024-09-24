Bilgisayarında Müstehcen Fotoğraflar Bulundu: Eşcinsel Olduğu Ortaya Çıkınca Korkunç Planını Yaptı

Türkiye'nin aylarca konuştuğu cinayet tamamen aydınlatıldı.



24 Ocak 2023 meydana gelen olayda, Yalova'nın Ballıkalayar bölgesinde bir kadın uçurumdan düşerek hayatını kaybetmişti. İlk incelemelerin ardından polis ekipleri, olaya ilişkin Semiha Sözer'in eşi Erdal Sözer'i şüpheli olarak gözaltına alırken, yapılan derin incelemelerde 33 yaşındaki kadının ölümündeki sır perdesi kaldırıldı.



BİLGİSAYARINDA BULDUĞU FOTOĞRAFLAR SONU OLDU



Hayatını kaybeden Semiha Sözer'in 2022 yılında, Almanya'dan Türkiye'ye dönüş yapan Erdal Sözer ile evlendiği anlaşılırken, eşinin çalışmasına izin vermediği gerekçesiyle Semiha Sözer iş hayatını bıraktı. Eşinin kendisine karşı soğuk davrandığını yakın çevresine anlatan Semiha Sözer, psikolojik şiddet gördüğünü, evde odaların ayrı olduğunu ve aldatıldığını düşünerek Erdal Sözer'i takip etmeye başladı.



Genç kadın, aldatıldığından şüphelenerek eşinin bilgisayarını da kurcaladığında, hayatının şokunu yaşadı. Eşinin farklı cinsel yönelimleri olduğunu çok sayıda müstehcen fotoğraf ile fark eden kadın, bu durumu eşine anlatarak boşanmak istediğini söyledi.





