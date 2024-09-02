Bilgisayar Tamircisi İki Kardeş İcat Etti: 500 Liralık Elektrik Faturasını 65 TL'ye Düşürüyor

Yozgat'ta bilgisayar tamiratı üzerine hizmet veren Mustafa ve Şemsettin Karabacak isimli iki kardeş, köy evleri, konteyner ve karavanların sıcak su ihtiyacının karşılanması için neredeyse 3 ampul kadar elektrik harcayan, 15 litre kapasiteli bir termosifon geliştirdi. Kardeşlerin geliştirdiği bu buluş, elektrik faturasını 8'de 1'e indirmekte.

Son Güncelleme:
Bilgisayar Tamircisi İki Kardeş İcat Etti: 500 Liralık Elektrik Faturasını 65 TL'ye Düşürüyor - Resim: 1

Yozgat'ta daha önce evlerin ısıtılmasında kullanılan ve bilgisayardan daha az elektrik tüketen ısıtıcı geliştiren bilgisayar tamircisi Mustafa ve Şemsettin Karabacak kardeşler şimdi de karavan, köy evleri ve konteynerlerin sıcak su ihtiyaçlarını karşılamaları için son derece düşük elektrik sarfiyatlı su ısıtıcı termosifon geliştirdi. Kullanıcılar elektrik ve güneş enerji panelleriyle çalışabilen termosifonla, 12 ve 220 volt enerji ile çalıştırabiliyor ve 1 saat içerisinde 65 dereceye kadar sıcak su elde edebiliyorlar. 15 litre kapasiteli termosifonlar daha çok konteyner ve karavancılar tarafından tercih ediliyor. Termosifonun fiyatı ise 10 ila 12 bin lira arasında değişiyor.

Kaynak: İHA

Haberin devamını okumak için tıklayın
3 Bin 500 Lira Para Cezası Var! Bunu Yapmayan Tapu Sahibine Büyük Ceza 3 Bin 500 Lira Para Cezası Var! Bunu Yapmayan Tapu Sahibine Büyük Ceza
Bu Yıl İlk Defa Ekildi, Hasadı Şaşkınlık Yarattı: Tam Şifa Deposu Verimi 2 Kat Arttı Bu Yıl İlk Defa Ekildi, Hasadı Şaşkınlık Yarattı: Tam Şifa Deposu Verimi 2 Kat Arttı
Milli Emlak'tan Kaçırılmayacak Tapu Fırsatı: 25 Bin Lirası Olan Merkezi Yerde Arsa Sahibi Olacak Milli Emlak'tan Kaçırılmayacak Tapu Fırsatı: 25 Bin Lirası Olan Merkezi Yerde Arsa Sahibi Olacak
Kredi Kartı Aidatlarında Yeni Dönem: Ödeme Zorunluluğu Resmen Kalkıyor Kredi Kartı Aidatlarında Yeni Dönem: Ödeme Zorunluluğu Resmen Kalkıyor
Araştırmacılar Şanlıurfa'da Buldu, Bakanlık Açıklama Yaptı! En Az 10 Bin Yıl Öncesine Ait Araştırmacılar Şanlıurfa'da Buldu, Bakanlık Açıklama Yaptı! En Az 10 Bin Yıl Öncesine Ait
Kapısının Önünden Defalarca Kez Ayakkabısı Çalındı: Güvenlik Kamerasında Gördüğü Gerçeğe İnanamadı Kapısının Önünden Defalarca Kez Ayakkabısı Çalındı: Güvenlik Kamerasında Gördüğü Gerçeğe İnanamadı
Öğrenciler İçin Vergisiz 20 Telefon Listesi Açıklandı: Şartlar ve Detaylar Belli Oldu Öğrenciler İçin Vergisiz 20 Telefon Listesi Açıklandı: Şartlar ve Detaylar Belli Oldu
Okullar Açılmadan Velilere Önemli Uyarı: Bu Hata Çocuğunuzun Sağlığını Tehdit Ediyor Okullar Açılmadan Velilere Önemli Uyarı: Bu Hata Çocuğunuzun Sağlığını Tehdit Ediyor
Bellona ve İstikbal Satılıyor! Mobilya Devlerinin Yeni Sahibi Ortaya Çıktı Bellona ve İstikbal Satılıyor! Mobilya Devlerinin Yeni Sahibi Ortaya Çıktı
Bahçesine Sadece 10 Tane Ekti: 4 Ay Sonra 500 Kilo Hasat Aldı Bahçesine Sadece 10 Tane Ekti: 4 Ay Sonra 500 Kilo Hasat Aldı
Mersin'de Beklenen Hasat Başladı: Üreticinin Yüzü Gülüyor, Tonlarca Ürün Bekleniyor Mersin'de Beklenen Hasat Başladı: Tonlarca Ürün Bekleniyor
70 Gün Bekleyip Ektiği Karpuzları Toplamaya Gitti: Gördükleri Karşısında Hayatının Şokunu Yaşadı 70 Gün Bekleyip Ektiği Karpuzları Toplamaya Gitti: Gördükleri Karşısında Hayatının Şokunu Yaşadı