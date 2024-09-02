Bilgisayar Tamircisi İki Kardeş İcat Etti: 500 Liralık Elektrik Faturasını 65 TL'ye Düşürüyor

Yozgat'ta daha önce evlerin ısıtılmasında kullanılan ve bilgisayardan daha az elektrik tüketen ısıtıcı geliştiren bilgisayar tamircisi Mustafa ve Şemsettin Karabacak kardeşler şimdi de karavan, köy evleri ve konteynerlerin sıcak su ihtiyaçlarını karşılamaları için son derece düşük elektrik sarfiyatlı su ısıtıcı termosifon geliştirdi. Kullanıcılar elektrik ve güneş enerji panelleriyle çalışabilen termosifonla, 12 ve 220 volt enerji ile çalıştırabiliyor ve 1 saat içerisinde 65 dereceye kadar sıcak su elde edebiliyorlar. 15 litre kapasiteli termosifonlar daha çok konteyner ve karavancılar tarafından tercih ediliyor. Termosifonun fiyatı ise 10 ila 12 bin lira arasında değişiyor.

Kaynak: İHA