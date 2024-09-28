Bilecik'te Orman Yangını
Bilecik'in Osmaneli ilçesi Balçıkhisar köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, 1 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.
Bilecik'in Osmaneli ilçesi Balçıkhisar köyünde saat 10.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı.
Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, 112 çağrı merkezini arayarak yangın ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye Osmaneli Orman İşletme Şefliğine bağlı 2 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 10 yangın personeli sevk edildi. Ekiplerin yangına anında müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürülürken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Yangında 1 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA
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