Bilecik'te Kaçak Elektronik Sigara Satan Şahıs Gözaltında

Bilecik'te yapılan operasyonlarda kaçak elektronik sigara satışı yapan kişi gözaltına alındı ve hakkında işlem başlatıldı.

Bilecik'te Kaçak Elektronik Sigara Satan Şahıs Gözaltında

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü işbirliği Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Söğütte halk arasında ‘Puf' diye tabir edilen kaçak elektronik sigara satışı yapan bir şahsın evine operasyon düzenledi.

Bilecik'te Kaçak Elektronik Sigara Satan Şahıs Gözaltında - Resim : 1

Şahsın kargo gönderisinde ve ikametinde yapılan aramada; 16 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında; ‘5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu' kapsamında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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