Bilecik yeniden gündemde: 4 yıl önce Çinli Lisha cinayeti işlenen yerde cesetler bulundu!
İstanbul'da kaza süsü verilerek kaçırıldıktan sonra Bilecik Söğüt'teki bir arazide cesedi gömülmüş olarak bulunan Çinli Lisha Yu cinayetinin ardından Söğüt'te aynı yerde 4 yıl sonra iki ceset daha bulunduğu öğrenildi.
Bilecik Söğüt'teki bir arazide cesedi gömülmüş olarak bulunan Çinli Lisha Yu cinayetinin ardından aynı yerde 4 yıl sonra iki ceset daha bulunduğu öğrenildi. Kepçe getirilerek 4 gün boyunca kazılan arazi köstebek yuvasını andırırken cesetlerin Çinli Yu'dan önce bu bölgeye gömülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Biri kadın olduğu öğrenilen iki cesedin Çinli Yu ile bağlantısının olup olmadığı araştırılıyor.
İstanbul'da dört yıl önce kaybolduktan sonra öldürüldüğü anlaşılan Çinli Lisha Yu'nun (31) takip edilip kaza süsü verildikten sonra zorla bir valiz içine konularak bagaja konulduğu ve Bilecik Söğüt'e bağlı Kızılsaray'da gömüldüğü ortaya çıkmıştı. Cinayetle ilgili Bakırköy 23.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından üç sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bir sanık ise beraat etti.
Sanıklardan Hüseyin Ahmed ve Abduvahap Abdurrahman ve Yunuscan Türkistanlı, Çinli Yu cinayetiyle ilgili hiçbir ilişkilerinin olmadığını iddia etmişlerdi. Ancak mahkeme üç sanığı da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Kovuşturma sırasında ölen Abdulgaffar Tamuygur hakkındaki dava düşürülmüş, diğer sanık Kasım Y.'nin ise beraatına karar verilmişti.
Çinli Lisha Yu'nun gömüldüğü Kızılsaray Köyü'ndeki 70 dönümlü çiftlik arazisi, iddiaya göre Doktor Abdulgaffar Tamuygur'a aitti. İddianamede sanıkların canlı canlı valize konulan Lisha Yu'yu sabaha karşı kontrol ettiklerinde Yu'nun nefes alamadığı için öldüğü anlatılıyordu. Çiftliğe getirilen Lisha Yu, 1.5 metre çukur kazılarak toprağa gömüldü ve cesedi 2 ay sonra bulundu. Sanıklar suçlamaları reddetti ve alacak verecek meselesi yüzünden bu olayın meydana geldiğini öne sürdüler.