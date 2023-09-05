Bilecik yeniden gündemde: 4 yıl önce Çinli Lisha cinayeti işlenen yerde cesetler bulundu!

Bilecik Söğüt'teki bir arazide cesedi gömülmüş olarak bulunan Çinli Lisha Yu cinayetinin ardından aynı yerde 4 yıl sonra iki ceset daha bulunduğu öğrenildi. Kepçe getirilerek 4 gün boyunca kazılan arazi köstebek yuvasını andırırken cesetlerin Çinli Yu'dan önce bu bölgeye gömülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Biri kadın olduğu öğrenilen iki cesedin Çinli Yu ile bağlantısının olup olmadığı araştırılıyor.