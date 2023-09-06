Bilecik Belediyeler Birliği’nde yüzlerce milyon liralık iş ihalesiz verilmiş!

Bayırköy Belde Belediye Başkanı AKP’li Mustafa Yaman’ın başkanlığını yaptığı Bilecik Belediyeler Birliği’nde çöp toplama ihalesindeki usulsüzlük dava tutanaklarına yansıdı. Belediyeler Birliği, Referans Atık Yönetimi isimli şirkete ihale düzenlemeden çöp toplama ve taşıma işlerini verdi. Bilecik Belediyesi olayı yargıya taşıdı.

İleri Haber’den Ersan Kınık’ın haberine göre, AKP’li başkan yönetimindeki Bilecik Belediyeler Birliği, 2011 yılında çöp toplama, taşıma ve bertarafı için açık ihale düzenledi. İhaleyi Biosun Bilecik Katı Atık İşletme Enerji ve Çevre San. Tic. A.Ş. kazandı. Şirket ile Bilecik Belediyeler Birliği arasında 29 yıllık imtiyaz sözleşmesi imzalandı.

23 Aralık 2020 tarihinde ise Biosun A.Ş. ve Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı arasında imzalanan bir protokol ile çöp toplama hizmetleri, Referans Atık Yönetimi isimli şirkete ihalesiz bir şekilde devredildi.

Bilecik Belediyesi olayı yargıya taşıdı. Bilecik Belediyeler Birliği’ne karşı İdare Mahkemesi’ne açılan davanın tutanaklarına göre, Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı 21 Aralık 2020’de Biosun A.Ş. ile protokol sözleşmesi imzaladı, 23 Aralık 2020’de ise Referans Atık Yönetimi ile 45 ay süreyle hizmet ihale düzenlenmeden sözleşmesi imzaladı. Şirket ile imzalanan sözleşmede Bilecik Belediyeler Birliği Meclisi’nden bir karar çıkmazken, sözleşmenin imzalandığı tarihten günler sonra mecliste gündeme alındı.

İHALESİZ İŞE YILDA 100 MİLYON LİRA ÖDEME

Bilecik Belediyesi, Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı tarafından imzalanan protokol ve sözleşmenin 2886 Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle İdare Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

Bilecik Belediyeler Birliği’nin, ihalesiz bir şekilde çöp toplama hizmeti aldığı Referans Atık Yönetimi isimli şirkete yılda yaklaşık 100 milyon TL ödeme yaptığı öne sürüldü.

ŞİRKET KAYITLARINDA BİRÇOK AKP’Lİ İSİM

Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, 2017 yılında merkezi Trabzon’dan İstanbul’a taşınan Referans Atık Yönetimi, Abdülkadir Özçelik ve Şenol Aygün tarafından Hacımuhammet Aygün’den alındı. Daha sonra Aygün’ün hisselerini alarak şirketin tek ortağı olan Abdülkadir Özçelik, 2019 yılının Eylül ayında tüm hisselerini Muammer Ordukaya’ya devretti.

Abdülkadir Özçelik’in Samsun’daki AKP’li İlkadım Belediyesi’nde Temizlik İşleri Müdürlüğü yapan Yasin Pamuk’un eşi Nilgün Özçelik’in kardeşi olduğu öne sürülürken, Muammer Ordukaya’nın ise geçmiş yıllarda Kocaeli’deki AKP’li Başiskele Belediyesi’nde özel kalem müdürlüğü yaptığı öne sürüldü. Ayrıca Muammer Ordukaya ile Yasin Pamuk’un geçmiş yıllarda aynı firmada çalıştığı belirtildi.

Firma, 2019 yılında Samsun’daki Atakum Belediyesi tarafından düzenlenmesi planlanan temizlik işleri ihalesiyle gündeme gelmişti.

LÜKS OTOMOBİL İDDİASI

Ayrıca İleri Haber’e konuşan kaynaklardan edinilen bilgiye göre şirket yöneticilerinin, yine kendilerine ait olan Mete Katı Atık isimli bir başka şirkete doğrudan temin yoluyla (ihalesiz) halı saha yapım işi verildiği için Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman ve damadına Wolksvagen marka araç verdiği iddia edildi.

Mete Katı Atık ve Enerji İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. Mustafa Yaman’ın başkanlığını yaptığı Bayırköy Belediyesi’nin 11 Mart 2022’de düzenlediği “Halı saha, soyunma odası ve portatif çelik tribün yapım işi” ihalesini de 2 milyon 381 bin TL karşılığında aldı.

İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ NEDİR?

İmtiyaz sözleşmesi, kamu hizmetinin; sermayesi, kârı, hasarı ve zararı özel hukuk kişisine ait olmak üzere, idarenin gözetim ve denetimi altında çoğunlukla uzun süreli yapılan sözleşme türüdür. İmtiyaz sözleşmesi için Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığı’nın kararı gerekir. İmtiyaz sözleşmesinde tarafların mutabakata vararak değişiklik yapması durumunda da söz konusu değişikliklerin Danıştay görüşü, İçişleri Bakanlığı kararı ve Birlik Meclisi’nin onayı şartları aranmaktadır.