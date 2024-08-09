Bıldırcın Avına Para Cezası!

Kahramanmaraş'ta av mevsimi dışında ve belgesiz olarak avlanan bir şahıs tespit edildi. Şahsa 21 bin lira para cezası uygulandı.

Son Güncelleme:
Bıldırcın Avına Para Cezası!

Göksun ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen av koruma kontrol faaliyetleri esnasında Afşin Tanır Devlet Avlagında yasak av yapan bir şahıs belirlendi.

Şahsa, av mevsimi dışında ve belgesiz olarak 4915 sayılı Kara Aavcılığa Muhalefetten işlem yapıldı. 5 bıldırcın vuran şahsa 21 bin lira para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Konserveyi Yunan Şefler Böyle Yapıyor! Domateslerde Erime Olmuyor Konserveyi Yunan Şefler Böyle Yapıyor! Domateslerde Erime Olmuyor
Ankara'da Yolcu Otobüsü Köprüye Ok Gibi Saplandı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var... Katliam Gibi Kazada Muavin Detayı! Katliam Gibi Kazada Muavin Detayı!
Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada? Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada?
Saklıkent Kanyonu’nda İki Turistin Üstüne Kaya Düştü Saklıkent Kanyonu’nda İki Turistin Üstüne Kaya Düştü
ÇOK OKUNANLAR
Kilosu Tarlada 100, Pazarda 200 Liradan Satılıyor! Hasat 10 Gün Erken Başladı Kilosu Tarlada 100, Pazarda 200 Liradan Satılıyor! Hasat 10 Gün Erken Başladı
Erdoğan’dan ‘Hiçbir Şey Bitmedi’ Mesajı: İşte İsim İsim AKP’ye Geçeceği Belirtilen Siyasetçiler İşte AKP’ye Geçeceği Belirtilen Siyasetçiler
Ankara'da Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var! Yolcu Otobüsü İki Parçaya Ayrıldı! 9 Ölü, 26 Yaralı
Yarından İtibaren Geçerli Olacak: Yüzde 30 Zam Geldi Yarından İtibaren Geçerli Olacak: Yüzde 30 Zam Geldi
'Berat Albayrak ve Binali Yıldırım İstememişti'... Erdoğan'ın Bizzat Davet Ettiği İsim AKP’ye Geçecek mi? Erdoğan'ın Davet Ettiği İsim AKP’ye Geçecek mi?