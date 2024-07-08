Bıçaklı ve Sopalı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Niğde'de 4 kişi arasında kavga çıktı. Taraflar bıçak ve sopalarla birbirine saldırdı. Kavgada 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.

Bıçaklı ve Sopalı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Niğde'de bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Altunhisar ilçesi Sağlık Mahallesi'nde K.B. ve oğlu M.B. ile husumetli oldukları B.D. ve oğlu M.D. arasında tartışma çıktı.

Bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüşen olayda taraflar yaralandı.

Altunhisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan K.B, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

3 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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