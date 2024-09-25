Bıçaklı Saldırıya Uğrayan Liseli Ağır Yaralandı

Gaziantep’te liseli öğrenci bıçaklı saldırıya uğradı. Okulunun yanındaki sokakta saldırıya uğrayan son sınıf öğrenci ağır şekilde yaralandı.

Bıçaklı Saldırıya Uğrayan Liseli Ağır Yaralandı

Bıçaklı saldırı, Mücahitler Mahallesi Fitnat Nuri Tekerekoğlu Anadolu Lisesi yakınlarındaki parkta yaşandı.

İddiaya göre, lise son sınıf öğrencisi Ramazan Ö. (17) parkta iki şahısla bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ismi öğrenilemeyen bir şahıs tarafından karın bölgesinden bıçaklanan Ramazan Ö. ağır yaralandı.

Bıçaklı Saldırıya Uğrayan Liseli Ağır Yaralandı - Resim : 1

Yaralı öğrenci, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan öğrencinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, bıçaklı saldırı sonrası kaçan 2 şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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