Bıçaklı Kavgada Yaralandı Markete Sığındı

Erzurum'da bıçaklı saldırıda yaralanan kişi markete sığındı

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Bıçaklı Kavgada Yaralandı Markete Sığındı

Erzurum'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Palandöken ilçesi Hacı Salih Efendi Mahallesi'nde, Ömer Özdemir (49), henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 kişiyle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptan kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheli tarafından bacağından yaralanan Özdemir, olay yerinden kaçarak bölgede bulunan bir markete sığındı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Özdemir, Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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