Beyoğlu'ndaki Zincirleme Kazada Flaş Gelişme: İETT Şoförü Gözaltına Alındı

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda İETT otobüsünün freninin boşalması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaralanmıştı. Feci kazaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. 61 yaşındaki İETT otobüs sürücüsü gözaltına alındı.

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Beyoğlu'ndaki Zincirleme Kazada Flaş Gelişme: İETT Şoförü Gözaltına Alındı
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İstanbul Beyoğlu'nda Tarlabaşı Bulvarı'nda saat 10.30 sıralarında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda ilerleyen İETT otobüsü freninde meydana gelen arıza nedeniyle önündeki 10 araca çarptı.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada 2'si Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı olarak çalıştığı öğrenilen temizlik görevlisi 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

İETT ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Öte yandan İETT otobüsü şoförü Fadli A. (61) Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen şoförün ifadesinin alındığı ve 'taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek' ile 'mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

AĞIR YARALI ENTÜBE EDİLDİ

Kazada, başından yaralanarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan belediye çalışanı Uğur T.'nin (34), hayati tehlikesinin olduğu ve entübe edildiği öğrenildi. Yine kazada Abdullah S.'nin (33) ve taksi şoförü Yasin K. ile birlikte 3 yolcusunun da hafif yaralı olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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