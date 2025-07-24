Beyoğlu’ndaki Felaketin Görüntüsü Sabah Ortaya Çıktı! Paramparça Olmuş

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İstanbul Beyoğlu’nda Emekyemez Mahallesi'nde dün gece saatlerinde, 3 katlı bir binanın zemin katında bulunan büfede gaz sıkışmasından dolayı bir patlama meydana gelmişti.

Patlamanın ardından binada çökme meydana gelmiş, olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edilmişti.

YARALI VE CAN KAYI YOK

İstanbul Valiliği, çökme sonucunda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığını bildirmişti.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanılmışı: Bu akşam saat 21.45 sıralarında Beyoğlu Bereketzade Mahallesi Yanıkkapı Sokak'ta bulunan ve zemin +2 kat olan binanın zemin katındaki büfede sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama meydana gelmiştir. Patlama sonrasında bina çökmüş olup, olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı tespit edilmiş olup, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir.

BİNADA HASAR OLUŞTU

3 katlı binada meydana gelen patlamanın izleri gün aydınlanınca ortaya çıktı. Patlama nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken binada ve çevrede hasar oluştu. Bina enkazı yetkililer tarafından kaldırılırken esnaf da dükkanlarının kırılan camlarını temizledi.

Kaynak: DHA