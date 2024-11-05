Beyoğlu’ndaki Cinsel Saldırı Olayında Skandal Savunma! 'İyi Niyetle' Dokunmuş

Türkiye'de son dönemde kadınlara yönelik artan şiddet ve cinsel saldırı olayları toplumda infial yaratırken, 23 Eylül 2024 tarihinde İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde İremşan A'nın (25) maruz bırakıldığı cinsel saldırı eylemi de uzun süre gündemden düşmemişti. Evine gitmek için sokakta yürürken genç kadının önünü kesip yere deviren Ömer Konu (27) ve Semir Tarhan (31) adlı saldırganlara yönelik soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, müşteki İremşan A.’nın olay gecesi saat 04.00 sıralarında evine gitmek üzere sokakta yürürken daha önceden tanımadığı Ömer Konu ile Semir Tarhan’ın yolunu keserek omuzuna dokundukları anlatıldı. İremşan A.’nın kurtulmak için ilerlemiş ise de saldırganların kendisini köşeye sıkıştırdığı, bu sırada Semir Tarhan’ın elini müştekinin beline atarak vücudu ile müştekiye temas ettiği, saçını okşadığı ve bırakmadığı, hatta yere düşürerek üzerine çıktığı yazıldı. Bu sırada Ömer Konu'nun etrafı kolaçan ettiğinin belirtildiği iddianamede, çevredeki insanların olaya görmesi üzerine şüphelilere müdahale ederek uzaklaştırdıkları ifade edildi.

BİRİ PİŞMAN BİRİ 'İYİ NİYETLİ'

İddianamede, saldırgan Ömer Konu’nun ifadesinde müştekiye "iyi niyetli" dokunmuş olabileceğini söylediği, Semir Tarhan'ın ise yaptığı şeylerden pişman olduğunu söylediği belirtildi. Ayrıca, zanlıların İremşan A.’nın alkol etkisinde ve kendisini bilemeyecek bir durumda evine gittiği sırada yolunu kestikleri ve hem hürriyetini kısıtladığı hem de öpmek, dokunmak ve sarılmak suretiyle cinsel saldırıda bulundukları aktarıldı.

30'AR YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Müşteki İremşan A. ile zanlılar arasında önceye dair herhangi bir husumet bulunmadığının belirtildiği iddianamede, bu nedenle İremşan A.’nın şüphelilere iftira atmasını gerektirecek herhangi bir durumunun bulunmadığı da vurgulandı. Hazırlanan iddianamede şüpheliler Ömer Konu ile Semir Tarhan’ın beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "basit cinsel saldırı" suçlarından toplamda 10’ar yıl 6’şar aydan 30’ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

Kaynak: İHA