Beyoğlu'ndaki Bıçaklı Saldırganın Annesi Konuştu! Mahkeme Kararıyla Hastaneye Yatırılmış Ama...

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde dün saat 11.00 sıralarında sabit nokta görevi yapan bir polis memuruna bıçakla saldıran Oytun I., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Adliye çıkışında saldırganın annesi "Oğlunuzun daha psikolojik problemi vardı neden dışarıda geziyordu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Onu bana değil bırakan doktorlara sorun. 2 kere yatırdık onu. Ben onu mahkeme kararıyla 2 kere hastaneye yatırdım, 2 hafta yatırıp çıkardılar."

BİRÇOK SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Zanlının, uyuşturucu madde kullanmak, kişilerin huzur ve sükununu bozmaktan suç kaydı olduğu tespit edilmişti.