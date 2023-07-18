Beyoğlu’nda panik yaratan patlama

Patlama, saat 00.30 sıralarında Beyoğlu Atalay Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın bahçe kısmında meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle bahçede patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle vatandaşlar büyük bir panikle sokağa çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta ve çevresinde önlem alırken olay yeri inceleme ekipleri bahçede uzun süre çalışma yaptı.

Yaşanan patlamada ölü ve yaralı olmazken binanın bodrum katında hasar meydana geldi. Patlamanın asıl nedeninin yapılan incelemelerin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA