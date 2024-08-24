Beyoğlu'nda Korkutan Patlama: 2 Yaralı

Beyoğlu'nda bir pilavcıda gaz sızıntısı nedeniyle patlama yaşandı. Patlamada 2 kişi ellerinden yaralandı.

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Beyoğlu'nda Korkutan Patlama: 2 Yaralı

Beyoğlu Bülbül Mahallesi Serdar Ömerpaşa Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında işlettikleri pilav dükkanını açan çift, ocağı yakmak için çakmak çaktı. Gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi. Ellerinde yanık oluşan 2 kişi kendilerini dışarıya attı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

'DEPREM OLUYOR ZANNETTİM'

Esnaf Yılmaz Çınarı “Kapının önünde duruyordum. Birden bomba patlar gibi, deprem oluyor zannettim. Korkudan dışarıya kaçtım. Pilavcı dükkanı. Karı koca çalışıyorlardı. Elleri yanmıştı" dedi.

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Kaynak: DHA

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