Beyoğlu’nda İki Grup Arasında Silahlı Kavga! 1 Ölü, 11 Gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu’nun Şehit Muhtar Mahallesi’nde 8 Ocak sabahı saat 07.00 civarında iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Yaralanan F.Ç. (25) adlı kişi hastaneye kaldırılmasına rağmen tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda çatışmaya karışanların kimlikleri belirlendi. İstanbul ve Adana’da gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Araştırmalar sonucu olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Güvenlik kameralarına yansıyan çatışma görüntüleri, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesiyle birlikte mahkemeye taşındı.

Mahkeme, adliyeye sevk edilen 11 kişiden 9’unu tutuklarken, 2 kişiye adli kontrol kararı verdi.

Öte yandan, silahlı kavganın yaşandığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA