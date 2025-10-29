Beyoğlu’nda Havai Fişek Patladı, Apartman Alev Aldı!

Beyoğlu'nda bir apartmanda havai fişek patlaması sonucu çıkan yangında mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılardan 4'ünün çocuk olduğu öğrenildi.

Beyoğlu’nda Havai Fişek Patladı, Apartman Alev Aldı!
İstanbul Beyoğlu'nda Çukur Mahallesi Mermer Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanda havai fişek patlaması sonucu yangın çıktığı yönünde itfaiyeye ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında apartmanda mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dumandan etkilenen 4'ü çocuk 8 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Öte yandan, çevredeki bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, sokakta ellerinde çiçek ve paketlerle ilerleyen bir grubun arkasından gelen kalabalığın, meşale yakıp havai fişek attığı anlar yer aldı.

Kaynak: AA

