Beyoğlu'nda Hastaneye Silahlı Saldırı! 2'si Çocuk 8 Gözaltı

Beyoğlu'nda bulunan ve taşınma aşamasında olan Özel Okmeydanı Hastanesi'ne dün gece ateş açıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, 2'si çocuk 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Beyoğlu ilçesi Piyalepaşa Mahallesi Okmeydanı'nda 13 Aralık Cumartesi gecesi bir silahlı saldırı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taşınma aşamasında olan Özel Okmeydanı Hastanesi'ne ateş açıldı. Saldırganlar hızla kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bölgede yapılan incelemede kurşunların hastanenin giriş kapısına isabet ettiği, yerde boş kovanların olduğu öğrenildi. Olayla bağlantılı olarak bazı kişilerce pankart açıldığı ve olayın provoke edilmeye çalışıldığı tespit edildi. Yeni nesil motosikletli suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

8 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyonda U.C.Ç. (25), S.N.S. (22), Z.B. (31), S.K. (27), M.D. (19), İ.H.A. (27) isimli şahıslar ile A.M. (14), M.M. (17) isimli çocuklar gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 3 kişinin pankart açtıkları, 5 şüphelinin de kurşunlama olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Olaya ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Beyoğlu Saldırı
